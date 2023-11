Messi Ballon d’or en… 2024! La grosse boulette d’un parieur

Un parieur, fan de Lionel Messi, s’est trompé en misant sur la victoire de l’Argentin au Ballon d’or. Non celui de 2023, mais le prochain, en 2024.

Un fan de Lionel Messi a perdu une importante somme d’argent en pariant sur sa victoire au Ballon d’or. « Messi a une cote de 8 pour remporter le Ballon d’Or, vraiment ? », s’est-il interrogé auprès de son groupe d’amis, sur l’application Whatsapp. Avant même de recevoir une réponse, « Sírope Ruiz » ainsi qu’il est nommé, avait placé 20 000 pesos, l’équivalent de 1 000 euros, sur la victoire de l’Argentin. Sans voir que la si belle cote évoquée concernait non pas l’édition 2023 que La Pulga vient de remporter, mais le prochain, en 2024.

Une erreur d’appréciation sur la victoire de Messi au Ballon d’or

Forcément taquins, les potes de Ruiz ont rapporté son histoire sur les réseaux sociaux, où il a expliqué qu’il avait vu une cote élevée sur Messi et qu’il avait parié sans regarder attentivement. « Je pensais que la cote était pour le Ballon d’Or 2023, mais en fait c’était pour l’année prochaine », a-t-il plus tard confié au média argentin TN. Le jeune homme a déclaré qu’il avait été très déçu de sa boulette et qu’il avait dû supporter les moqueries de ses amis.

« Apuesta »: Porque este hincha apostó 20 mil pesos a que Messi ganaba el Balón de Oro… en 2024. pic.twitter.com/LtVeaIY4Ci — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) October 31, 2023

Le jeune homme espérait aller voir la finale de la Copa Libertadores

« J’ai perdu beaucoup d’argent et je ne vais pas pouvoir aller à Río de Janeiro voir Boca », ajoutait-il en référence à la finale de la Copa Libertadores disputée ce samedi entre Boca Juniors et Fluminense (victoire 2-1 du club brésilien). Cette histoire a fait rire de nombreux internautes, qui ont salué l’imagination du jeune homme, même si elle s’est avérée coûteuse.