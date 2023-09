Memphis Depay, ce nouveau bolide à plus de 500 000€ dans le garage

Memphis Depay au volant d’une Ferrari.

Au volant, Memphis Depay change de braquet. L’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais, désormais joueur à l’Atlético Madrid est un vrai amateur de belles cylindrées. Il a ou a eu en sa possession des Mercedes, modèle GLA 45 AMG et AMG Mansory G63. Egalement une clinquante Rolls Royce Mansory Wraith noire à près d’un demi-million d’euros. Et récemment, une rare version de la Mercedes Maybach conçue par le designer de mode Virgil Abloh.

Après les bolides de luxe, une Ferrari pour Memphis Depay

Tous ces bolides sont représentatifs d’une forme de luxe, plus que de sportivité. Mais les choses changent pour Memphis Depay, repéré à bord d’une musclée Ferrari SF90 Stradale. Soit la version ybride rechargeable du constructeur italien au cheval cabré. Le moteur V8 sous son capot développe plus de 1 000 chevaux. Si bien que cette Ferrari croque le 0 à 100 km/h en 2,6 secondes et le 0 à 200 en 6,7 secondes. Elle peut aussi flirter avec les 340 km/h en vitesse maximale.

Celle de l’international néerlandais est du rouge iconique de Ferrari. Cette version SF90 Stradale se vend au demi-milllion d’euros et souvent plus selon les options choisies.