Mbappé fait équipe avec Hamilton pour une marque de valises

Non, le message n’est pas subliminal, Kylian Mbappé ne fait pas ses valises pour quitter le PSG…

La marque de bagages Rimowa a dévoilé une nouvelle campagne commerciale mettant en vedette les stars du sport Lewis Hamilton et Kylian Mbappé, accompagnées de la chanteuse Rosé. La campagne, intitulée « Never Still », explore les raisons personnelles pour lesquelles les gens voyagent. Dans le spot principal, les trois stars sont filmées avec leurs valises Rimowa tout en racontant comment le voyage les a aidés à se développer personnellement.

Hamilton, Mbappé et Rosé au casting de la nouvelle campagne de Rimowa

« J’ai passé ma vie entière à voyager et ces expériences m’ont façonné en tant que pilote et en tant qu’être humain », explique Hamilton. « Ce n’est qu’en voyant de nouveaux endroits et en découvrant de nouvelles perspectives que j’ai vraiment appris à remettre en question ma façon de penser et à embrasser les possibilités infinies du monde. La maison est là où je me ressource, mais c’est à travers le voyage que je suis vraiment inspiré. »

« Ce quatrième chapitre de notre campagne ‘Never Still’ marque une évolution alors que nous nous tournons vers ce que signifie le voyage après la pandémie, comme un voyage vers le progrès », ajoute Emelie De Vitis, vice-présidente senior du marketing produit chez Rimowa. « Nous sommes ravis de nous associer à nouveau à des icônes qui font écho à notre vision du voyage à but. »

Une bande sonore créée par le compositeur allemand, Hans Zimmer

La campagne, créée par Anomaly London, a été lancée dans le monde entier, pour les cinémas, les plateformes digitales, les affichages extérieurs et la presse. La bande sonore est une oeuvre signée de Hans Zimmer. C’est la deuxième fois qu’il collabore avec Rimowa. Le compositeur, connu pour son travail sur une quantité de films à succès (Le Roi Lion, Rain Man, Rocke, Gladiator, Dune…), a travaillé sur des pistes sur mesure pour les quatre courts métrages de la campagne.