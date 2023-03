Marcus Rashford: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Plus qu’un footballeur, un citoyen engagé que Marcus Rashford. Et ça, ça plaît forcément aux marques du sport…

Paraît-il que c’est dans l’adversité, que l’homme révèle le meilleur de lui même. C’est vrai en ce qui concerne Marcus Rashford, devenu symbole national, au plus fort de la pandémie au Royaume-Uni, moins pour son savoir-faire de footballeur, que par sa capacité à mobiliser derrière lui, jusqu’à pousser son propre gouvernement à le suivre. C’est ainsi que grâce à lui, des milliers d’enfants ont pu bénéficier de repas gratuits à la cantine, contre la décision initiale de ses dirigeants. Rashford n’a pas que des pieds en or, le coeur également. Et ça, les marques apprécient particulièrement.

Marcus Rashford a fait plier son propre gouvernement

Comment en effet, ne pas vouloir s’associer à qui le prestigieux Time Magazine consacré une Une, en 2021, sous la légende des 100 personnalités les plus influentes dans le futur ? A 25 ans, Marcus Rashford a le temps de prendre une stature en plus. Déjà il est un footballeur remarquable qui atteint le summum de sa carrière professionnelle. Toujours avec Nike pour l’accompagner, bien que la marque à la Virgule soit confrontée à la concurrence des autres qui le voudraient dans leur escouade.

Au centre d’une bataille d’équipementier

Il a finalement prolongé avec son équipementier qui reste son principal commanditaire. Tour à tour, Marcus Rashford est en plus devenu l’image du groupe britannique de luxe, Burberry, puis l’année suivante de la marque de mode, Levi’s. Il soutient aussi Coca-Cola et il a contribué à la rédaction de plusieurs livres, au services de la maison d’édition, Macmillan. Pour l’aider dans cet univers du sponsoring, Marcus Rashford s’est associé à l’agence Roc Nation Sports, créée par un certain Jay-Z.

Il a rejoint l’agence de Jay-Z pour le conseiller

Sachant que son contrat avec Nike a doublé à sa prolongation en 2021, Marcus Rashford est aujourd’hui estimé gagner de 5 à 7 millions d’euros annuels de ses commanditaires personnels, or revenus générés sur le terrain avec son club de Manchester United.