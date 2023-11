Manchester City: Revenus et bénéfices records pour la saison 2022-2023

A saisons sportive exceptionnelle, résultats financiers records pour Manchester City

Manchester City a publié son rapport annuel pour la saison 2022-2023, confirmant une deuxième année consécutive de revenus et de bénéfices records, ainsi qu’une croissance globale dans tous les domaines du club après une saison historique avec un triplé. Le club a enregistré des revenus de 712,8 millions de livres sterling (818,7 M€), soit une augmentation de 99,8 millions de livres sterling (114,6 M€) par rapport aux douze mois précédents, et des bénéfices de 80,4 millions de livres sterling (92,3 M€), soit près du double du record de l’année précédente de 41,7 millions de livres sterling (47,9 M€).

Manchester City est devenu la marque de club de foot la plus précieuse au monde

Les trois principales sources de revenus du club, à savoir les revenus commerciaux, les droits de diffusion et les recettes des jours de match, ont toutes connu une croissance significative d’une année sur l’autre, ce qui reflète l’élan commercial continu du club ces dernières années, le résultat de la mise en œuvre d’une stratégie à long terme. Au cours de la saison 2022-2023, Manchester City a également été nommée la marque de club de football la plus précieuse au monde, arrivant en tête du rapport Brand Finance Football 50 2023 pour la première fois, avec une valeur de marque de 1,51 milliard d’euros.

Un triplé historique pour les hommes des affluences records chez les femmes

Sur le plan sportif, l’équipe masculine s’est inscrite dans l’histoire du football en remportant une première Ligue des champions, un troisième titre de Premier League consécutif – le cinquième en six ans – et une septième FA Cup, dans une saison qui a donné lieu à un pourcentage de victoires supérieur à 72% dans toutes les compétitions, et à une série de récompenses individuelles pour les joueurs masculins. Parmi les points positifs d’une saison de transition sur le terrain pour l’équipe féminine, il y a l’augmentation significative de la fréquentation moyenne à tous les matchs et un nouveau record pour les ventes d’abonnements, ce qui reflète la popularité croissante du football féminin.

« Remporter le triplé, réaliser des revenus records et des bénéfices records, gagner le Ballon d’Or du meilleur club masculin de l’année et être nommée la marque de club de football la plus précieuse au monde, on peut certainement dire que la saison 2022-2023 a été la meilleure de l’histoire de Manchester City », se félicite le directeur général du club, Ferran Soriano.

Le chiffre d’affaires augmente à tous les niveaux, la masse salariale également

Dans le détail du chiffre d’affaires, toutes les lignes des revenus ont augmenté : la billetterie de plus 20 millions d’euros à 82,5 M€, les droits de la Ligue TV des champions (+26,8 M€), à 130,7 M€, ceux du championnat et de la Coupe d’Angleterre (+ 31 M€), à 213,1 M€ et les revenus du sponsoring (+ 36,7 M€), à 361,2 M€. Du côté des charges, la masse salariale chargée est elle aussi en augmentation de 69 millions d’euros sur 2022, à 485,8 millions d’euros au bilan de la saison 2022-2023.