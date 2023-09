Maillots de Messi: L’ingénieuse astuce de l’Inter Miami pour répondre à la pénurie

Son transfert à l’Inter Miami a suscité un engouement sans précédent pour les maillots de l’équipe MLS prouvant, s’il en était encore besoin, que Lionel Messi est un phénomène à part sur la planète football. Cette forte demande a rapidement épuisé les stocks disponibles, laissant de nombreux fans déçus.

Les ventes de maillots de l’Inter Miami portant le nom de Lionel Messi ont atteint des niveaux records cet été, transformant le maillot rose pâle des Herons en véritable objet de collection depuis l’arrivée de la superstar. Adidas, le fabricant officiel des maillots a certes mis les bouchées doubles, mais la marque aux trois bandes ne peut répondre dans un délai suffisamment court.

Le club de Vice City a donc trouvé un moyen innovant de permettre à ses supporters d’acquérir des maillots portant le nom du vainqueur de la Coupe du Monde, pour les fans les plus impatients : recycler les tuniques vieilles de trois ans et les floquer au nom de l’Argentin. Celle invendues en 2020, année de la Covid et de la création de l’Inter Miami. Sur les réseaux sociaux circulent des images de supporters visiblement intéressés par cette alternative au store officiel du club.

👚 Clever from Inter Miami:

Leo Messi never wore (nor will he ever) team’s first white home jersey from 2020, but that is not stopping the organization from putting his name on the remaining leftovers to help drive sales in absence of sold-out pink ones.#InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/JtHuRrbhGd

— Franco Panizo (@FrancoPanizo) September 9, 2023