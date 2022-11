Madame mère, « l’ironique » holding familiale de la famille Rabiot

Les Rabiot font du business en famille. Et non sans une pointe d’ironie.

Peut-on penser que les Rabiot ont de l’humour et de l’esprit de dérision, l’atteste le nom choisi à la holding familiale, pour l’achat et la gestion du patrimoine immobilier. C’est une Société civile immobilière (SCI), créée en 2020, dans le 8e arrondissement de Paris. Elle porte le nom de Madame mère, dont on devine qu’il fait explicitement référence à Véronique Rabiot, la maman du footballeur, Adrien, présentée comme très protectrice avec ses fils ; particulièrement le plus médiatiquement exposé.

Madame mère est la SCI familiale de la famille Rabiot

Madame mère est constituée à trois associés : la mère, Véronique et ses trois fils, Geoffroy l’aîné, Valentin qui le suit en âge et le footballeur de la Juventus Turin, Adrien, le plus jeune des trois. « Madame mère » a été créée sur la base d’un capital de 1 000 euros. Véronique Rabiot est majoritaire en parts, à 40% du capital de la société et les 60% restants divisés entre les trois enfants.

Véronique Rabiot veille aux business extra-sportifs de la famille

De fait, c’est madame Rabiot qui a la société en gérance. La société Madame mère a pour activité principale déclarée : « Acquisition, propriété, location, administration et gestion de tous biens immobiliers et mobiliers ». Véronique Rabiot dirige aussi, avec Adrien, VR Conseils & Communication SAS de «

Conseil en relations publiques et communication », créée en 2017.