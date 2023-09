Lucas Paqueta mis à l’index des bookmakers

Le cas Lucas Paqueta est suivi de près par les bookmakers anglais et la fédération de football.

Les plus grands bookmakers britanniques ont suspendu les paris sur la possibilité que Lucas Paqueta reçoive un carton jaune en raison de préoccupations en matière d’intégrité. Selon le Daily Mail, au moins six opérateurs du jeu en ligne, dont Betway, sponsor du maillot de West Ham l’actuel club du milieu brésilien, ont retiré le marché des cartons jaunes de Paqueta sur avis juridique.

Les mises sur les cartons de Paqueta sont désormais retirée du marché

Cette décision soudaine a été qualifiée de mesure à court terme visant à protéger les bookmakers, suite à la révélation de l’enquête initiée, liées à des activités de paris suspectes entourant les avertissements reçus par Paqueta. Ces soupçons ont eu de lourdes conséquences jusqu’à faire capoter le transfert de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais au club de Manchester City.

Le sponsor de West Ham en position délicate sur le dossier du milieu

Le Daily Mail rapporte que Betway, sponsor de West Ham, a enregistré de nombreux paris suspects avant le match à domicile du club contre Aston Villa en mars dernier, qu’ils ont signalés aux agents de lutte contre la corruption. L’entreprise de jeu en ligne a réagi en suspendant tous les paris sur les joueurs de West Ham qui pourraient être avertis lors du match de Premier League de vendredi soir à Luton.

Plusieurs bookmakers ont pris la même mesure de retrait

De plus, William Hill, Bet365, Betfair, Paddy Power et SkyBet ont tous retiré les marchés sur Paqueta pour être avertis. Les suspensions généralisées du marché sont des décisions prises indépendamment par les bookmakers. Lesquels bookmakers ont tardé à réagir à la nouvelle de l’enquête sur Paqueta, Betway en faisant même son favori pour recevoir un carton jaune lors du match de West Ham contre Chelsea deux jours plus tard, ce qui s’est effectivement produit.