Losc: Un nouveau partenaire sur la manche du maillot des Dogues

Aushopping V2 succède à Sibel Energie sur la manche du maillot du LOSC.

Un nouveau partenaire commercial pour le Losc. Le club lillois a annoncé, à travers un communiqué, ce jeudi 5 janvier, la signature d’un accord de sponsoring avec Aushopping V2. Le centre commercial historique au cœur de la métropole lilloise sera présent sur la manche du maillot des Dogues jusqu’à la saison 2024-2025.

Aushopping V2 nouveau partenaire officiel du Losc

Aushopping V2 n’a pas attendu l’officialisation de l’accord pour apparaître sur la manche du maillot des joueurs lillois. En effet, les plus attentifs ont pu déjà apercevoir le sponsor lors de la dernière rencontre entre le LOSC et le Stade de Reims (1-1) à l’occasion de la 17ème journée de Ligue 1, ce lundi. Le logo du sponsor est présent sur la manche du maillot de l’équipe masculine et sur la pocket du maillot de l’équipe féminine jusqu’à la saison 2024-25. “Aushopping V2 disposera également d’une forte visibilité au sein du Stade Pierre Mauroy et au Domaine de Luchin, sur la panneautique officielle du Club (LED, tapis 3D, panneautique fixe et interview), ainsi que sur les différents supports de communication du LOSC”, précise le communiqué.

Aushopping V2, un partenaire local

Aushopping V2 est un centre commercial, regroupant plusieurs restaurants, cafés et espaces de ventes de vêtements, présent sur la métropole lilloise. Olivier Létang, le président du club lillois, s’est dit fier d’être en partenariat avec un acteur local. “Nous accueillons ce partenariat avec beaucoup d’enthousiasme. Aushopping V2 est un acteur local majeur, très proche de notre communauté et présent pour tous les habitants et supporters de notre métropole. Le Losc est ravi de le compter aujourd’hui parmi ses partenaires officiels et impatient d’écrire avec lui les prochaines pages de son Histoire”, a-t-il confié dans le communiqué.

Aushopping V2 succède à Sibel Energie

Avant Aushopping V2, c’est Sibel Energie qui était présent sur la manche des Dogues. La société spécialisée dans la transition énergétique est apparue sur le maillot du Losc jusqu’à la fin de saison dernière. Sibel Energie est désormais “partenaire label” du club lillois.