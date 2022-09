LOSC: Un actif joueur à plus de 25 M€ en fin de contrat cette saison

Jonathan Bamba a encore quelques mois de contrat devant lui, avec le LOSC.

Cadres d’hier ou du présent, ils ne sont pas moins de sept au LOSC, à possiblement vivre leurs derniers mois sous le maillot des Dogues. Pour au moins un d’entre eux, c’est une certitude que l’aventure s’achèvera au 30 juin, sinon plus tôt en janvier, depuis que le président lillois, Olivier Létang a publiquement manifesté sa contrariété, avec l’ailier Isaac Lihadji. « Isaac, son avenir n’est pas au LOSC », a-t-il notamment indiqué, avant d’ajouter : « C’est à lui de se décider, s’il veut jouer au football ou faire autre chose. » Ambiance…

Bientôt la fin du flop Isaac Lihadji pour le LOSC

A 20 ans l’ancien marseillais a pourtant l’avenir devant lui, mais pour mieux refléter l’échec qu’il représente, sa cote sur le marché des transferts, un temps proche de la vingtaine de millions d’euros est désormais dix fois moindre. Au bas mot. Avec lui, les six autres joueurs sous contrat au LOSC jusqu’en 2023, pèsent un peu plus de 25 millions d’euros estimés, sur le mercato. Seul le futur d’André Gomes au milieu de terrain échappe au board du club lillois, car le joueur est en prêt d’Everton, en Premier League, et il n’y aurait pas d’option d’achat dans l’opération.

Sept joueurs sont concernés par l’échéance du 30 juin 2023

Tous les joueurs ci-dessous, exception faite de Gomes, pourront librement négocier leur futur ailleurs qu’au LOSC, à compter du 1er janvier 2023, s’ils ne sont pas prolongés d’ici là. Ça vaut notamment pour le capitaine espagnol José Fonte qui vit peut-être moins ses derniers mois, moins peut-être dans le Nord de la France, que de sa carrière tout court. A 38 ans, pour lui, les décisions se prennent au jour le jour.

Les joueurs en fin de contrat en 2023 au LOSC

Jonathan Bamba = 10 M€

Benjamin André = 5 M€

Rémy Cabella = 5 M€

André Gomes = 5 M€ (prêt sans option d’achat)

José Fonte = 3 M€

Isaac Lihadji = 2 M€

Ismaily = 1 M€