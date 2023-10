Losc: Les primes déjà gagnées en Ligue Europa Conférence 2023-2024

Il n’est pas l’heure de boire le champagne, mais le Losc de Lucas Chevalier est en position avantageuse pour voir la suite de la Ligue Europa Conférence.

Le seul représentant français engagé dans la Ligue Europa Conférence 2023-2024 est plutôt performant. Invaincu, le Losc compte 7 points et la première place de son groupe A, à la moitié de la première phase de la compétition, après un deuxième succès acquis ce jeudi soir sur le Slovan Bratislava (2-1). Les Dogues sont bien placés pour se qualifier avec sept points et un d’avance sur l’adversaire slovaque.

Le Losc en ballotage très favorable à la mi-temps de la phase de groupes

Ils peuvent ainsi viser la première place de groupe, qui rapporte 650 000 euros en plus et un accessit direct aux huitièmes de finale, payés 600 000 euros. A minima, le club lillois a jusqu’ici remporté plus ou moins 5 à 6 millions d’euros de sa Ligue Europa Conférence ainsi que nous l’avons calculé à Sportune, sur la base de la grille de répartition prévue par l’UEFA.

Le seul club français engagé dans la Ligue Europa Conférence 2023-2024

Il y a d’abord la prime commune aux 32 équipes engagées, puis les bonus obtenus des matchs du groupe soit deux victoires à 500 000 euros chacune et un nul à 166 000 euros et encore la part du classement au coefficient UEFA, sur dix ans de compétitions européennes. Reste les droits de l’audiovisuel qui ne sont ici qu’estimations. Le Losc étant le seul club national, il n’a pas à partager avec d’autres de son pays. Cela faisant qu’à ce stade du tournoi, Lille cumule près de 6 millions d’euros. Et peut voir encore plus grand…

Les primes déjà gagnées par le Losc en Ligue Europa Conférence

Primes de participation = 2,94 M€

Prime de résultats = 1,17 M€

Classement au coefficient = 0,71 M€

Marketpool (estimation) = 1 M€

Total = 5,82 M€