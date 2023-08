Losc: Combien vaut le 11 type de la saison 2023-24 sur le mercato ?

Lucas Chevalier est l’une des valeurs montantes du Losc sur le mercato.

Une place pour une prochaine compétition européenne, c’est ce que vise le Losc dans sa saison 2023-2024 en Ligue 1. Conforté dans son ambition le club nordiste, par une forme de continuité de son équipe qui a su, jusqu’ici tout du moins, conserver son meilleur atout offensif que l’attaquant canadien Jonathan David ; par ailleurs son joueur le plus bankable de l’équipe sur le mercato.

Jonathan David le plus bakable du Losc

Avec lui aligné en pointe, le onze type lillois vaut plus de 140 millions d’euros sur le mercato soit un joueur estimé à la moyenne de 13 millions d’euros, comme les vaut le milieu offensif islandais, Hakon Arnar Haraldsson. Ce collectif est un bon mix de joueurs expérimentés, au premier rang desquels un certain Samuel Umtiti, champion du monde 2018, peut-être enfin débarrassé de ses pépins physiques qui l’ont vu galérer ces dernières années.

Des cadres nantis de contrats souvent courts

Un bémol tout de même que la longueur contractuelle, courte, de plusieurs des cadres de l’équipe donnée ci-dessous, qui est celle du journal L’Equipe. Sont notamment concernés au terme de cet exercice 2023-2024, le latéral Ismaily et l’ailier Adam Ounas, tandis qu’à un peu plus longué échéance de 2025, Rémy Cabella, Angel Gomes, Samuel Umtiti et Jonathan David sont concernés.

Combien vaut le 11 type de la saison 2023-2024 du Losc sur le mercato ?

– Lucas Chevalier = 15 M€

– Tiago Santos = 3 M€

– Samuel Umtiti = 4 M€

– Bafodé Diakité = 18 M€

– Ismaily = 2 M€

– Benjamin André = 6 M€

– Angel Gomes = 14 M€

– Adam Ounas = 6 M€

– Hakon Arnar Haraldsson = 13 M€

– Rémy Cabella = 5 M€

– Jonathan David = 55 M€

Total = 141 M€