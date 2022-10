LOSC: Ce que paie Coca-Cola au LOSC en tant que fournisseur officiel

Le LOSC compte Coca-Cola pour fournisseur officiel, jusqu’en 2023.

C’est un partenariat signé au départ de la saison 2019-2020, pour trois ans, jusqu’au terme de cet exercice 2022-2023 en cours. Au 30 juin prochain pour échéance, s’il n’est pas prolongé d’ici là. Quoi ? Le sponsoring de Coca-Cola avec le LOSC, le géant américain du soda étant depuis un « fournisseur officiel », du club champion de France 2021. Un deal à l’époque négocié par l’ancienne gouvernance, sous la propriété de Gérard Lopez et la présidence de Marc Ingla.

Coca-Cola fournisseur officiel du LOSC depuis 2020 et jusqu’en 2023

Etre un fournisseur officiel du LOSC se paie 600 000 dollars annuels, à tout le moins l’estimation que donne dans un rapport sur la Ligue 1, pour le partenariat de Coca-Cola, le cabinet international d’analyse de données statistiques et de conseil, GlobalData. Sont également au même rang des partenaires commerciaux du LOSC, les marques Hyundai, Actual et le groupe Dugardin.

Le deuxième partenariat le plus cher après celui conclut avec le PSG

Coca Cola selon le rapport, est le sponsor le plus présent dans le foot français, associé à huit clubs, dont l’OL, le FC Metz ou encore le PSG, lequel a justement devant le LOSC, le contrat le plus cher signé avec Coca-Cola, à 2,2 millions de dollars par an.