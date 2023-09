L’OL recrute un nouveau sponsor majeur pour le dos du maillot

Les joueurs de l’OL vont porter la marque Aushopping au dos de leurs maillots.

L’Olympique Lyonnais a officialisé ce jeudi un nouveau partenariat majeur avec Aushopping, réseau national de 61 centres commerciaux, dont 3 sont situés dans la métropole lyonnaise. Ce partenariat d’une durée de trois saisons verra le logo Aushopping apparaître sur le dos des maillots de l’équipe masculine de l’OL, ainsi que sur les panneaux d’affichage LED du stade Groupama.

Aushopping 3 ans sur le maillot de l’OL

« Nous sommes ravis d’accueillir Aushopping à nos côtés cette saison, explique Cyrille Groll, directeur du développement commercial de l’OL. Nos valeurs partagées et notre engagement commun au service du territoire lyonnais nous poussent à tisser des liens toujours plus solides avec les acteurs locaux et à montrer toute la dynamique portée par les talents sur le terrain. »

Pour Aushopping, ce partenariat est l’occasion de s’associer à un club emblématique de la région et de toucher une large audience. « Les 5 valeurs véhiculées par ce sport résonnent et sont en parfaite corrélation avec les valeurs des centres Aushopping et des moments partagés par nos clients à l’occasion de leurs visites », ajoute Nicolas Dufourcq, directeur général de Nhood, la société de services immobiliers qui gère Aushopping.

Un ancrage local pour les gones

Ce sponsoring est une nouvelle illustration de l’engagement local de l’OL, qui souhaite renforcer ses liens avec les acteurs du territoire lyonnais. Aushopping partage les mêmes valeurs que le club, à savoir le plaisir, le respect, l’engagement, la tolérance et la solidarité. Le rapprochement a été initié par l’entremise de la société de marketing sportif, Sportfive.