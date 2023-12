L’OL boucle la première titrisation du football français

Du positif dans cette actualité plombée pour l’OL, qui solde une grosse partie de sa dette.

OL Groupe a bouclé une opération de refinancement inédite, devenant le premier club de football français à réaliser une titrisation de créances commerciales. Une opération qui lui permet de réduire son endettement et de se donner les moyens de poursuivre son développement sportif et commercial.

L’OL finalise le refinancement de sa dette à hauteur de 385 M€

Le montant total de ce refinancement s’élève à 385 millions d’euros. Cette opération financière a permis d’éponger une grande partie des dettes, dont celles spécifiquement liées au stade, à des lignes de crédit revolving, ainsi qu’à des prêts contractés lors des périodes difficiles durant la pandémie. Ce refinancement ambitieux s’étend également au remboursement de dettes à long terme, incluant celles contractées auprès d’entités privées.

La structure du refinancement repose sur deux volets essentiels pour l’Olympique Lyonnais SASU : d’une part, une levée de fonds de 320 millions d’euros étalée sur vingt ans, structurée autour d’une titrisation de créances commerciales, adossée principalement à l’activité du Groupama Stadium. D’autre part, un complément de 65 millions d’euros a été obtenu sur cinq ans auprès de grandes banques internationales. Cette somme se divise en un prêt à terme remboursable in fine et un prêt renouvelable à taux variable, offrant ainsi une flexibilité financière supplémentaire à l’Olympique Lyonnais.

Une opération rendue possible grâce à la collaboration de Goldman Sachs

La concrétisation de ces deux nouvelles sources de financement a été rendue possible grâce à la collaboration étroite avec Goldman Sachs, qui a agi en tant qu’arrangeur mandaté pour cette opération complexe. Pour soutenir cette initiative financière, les cabinets Stephenson Harwood et Reed Smith ont accompagné l’OL Groupe, offrant ainsi une expertise juridique essentielle pour garantir le succès et la solidité de cette opération.