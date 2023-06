L’OL annonce l’arrivée de 2 directeurs, du recrutement et de la performance

L’Olympique Lyonnais annonce des renforts dans sa structure administrative et sportive.

L’Olympique Lyonnais annonce ce lundi, la restructuration de son organisation sportive avec l’arrivée de deux nouveaux directeurs : Matthieu Louis-Jean qui sera en charge du recrutement, tandis que Martin Buchheit prendra les rênes de la performance. Cette décision s’inscrit dans la volonté du club d’opérer des changements afin de répondre aux nouveaux défis du football et de mettre en place une approche globale et moderne.

Matthieu Louis-Jean aura la charge du recrutement à l’OL

Matthieu Louis-Jean, nommé directeur du recrutement, aura pour mission de diriger une cellule entièrement repensée, qui s’appuiera davantage sur l’utilisation de données, de vidéos et d’intelligence artificielle. Les ressources allouées au département du recrutement seront augmentées, tant sur le plan matériel que humain. Anciennement collaborateur de clubs anglais, de l’OGC Nice et de l’Olympique de Marseille, Matthieu Louis-Jean aura la responsabilité de superviser l’ensemble de la politique de recrutement du club.

Et Martin Buchheit prendra la direction de la performance

Le directeur général du football, Vincent Ponsot continuera d’assumer ses responsabilités quotidiennes et veillera à la faisabilité des opérations et à la gestion des enjeux professionnels avec rigueur et professionnalisme. Parallèlement, l’Olympique Lyonnais a également décidé de renforcer son staff technique en accueillant Martin Buchheit en tant que directeur de la performance. Ce dernier dirigera une équipe déjà en place et sera responsable de l’encadrement et de la coordination de la préparation physique, des sciences du sport, de la nutrition et du développement. Martin Buchheit dispose d’une expérience de plus de 20 ans en tant que manager de la performance, ayant travaillé dans divers sports tels que le football, l’AFL, le handball et le rugby. Il a notamment occupé le poste de responsable de la cellule performance au PSG de 2014 à 2020, ainsi qu’au LOSC lors des deux dernières saisons.

« Nous sommes heureux et fiers d’accueillir Matthieu Louis-Jean et Martin Buchheit à l’Olympique Lyonnais. Leur arrivée marque les premiers pas de notre projet sportif pour retrouver notre place en Europe, et tenir nos promesses envers nos supporters passionnés. Matthieu, Martin sont les profils parfaits pour y parvenir, et ils mettront toutes leurs expériences et leur excellence au service de notre club, de notre entraîneur, de son staff et de nos joueurs et surtout de notre communauté », explique par communiqué John Textor, président de l’Olympique Lyonnais.

Eagle Football mettra à disposition ses ressources en data, détection, recherche et performance

Enfin, l’Olympique Lyonnais bénéficiera également du soutien et de l’expertise d’Eagle Football, qui mettra à disposition ses ressources dans le domaine de la data, de la détection, de la recherche et de la performance. Cela permettra un partage des connaissances et des expériences bénéfique pour l’ensemble des clubs partenaires d’Eagle Football. La nomination prochaine d’un Directeur Sportif général au sein d’Eagle Football contribuera à renforcer l’émulation positive et commune entre les clubs.