Liverpool: Le pactole que pourrait toucher LeBron James avec la vente du club

La vente de Liverpool profitera à LeBron James.

LeBron James n’est pas habile qu’un ballon de basket entre les mains. La star des parquets NBA a le sens des affaires, à tout le moins a-t-il eu le nez creux d’entrer au capital des Reds de Liverpool, par le prisme du propriétaire en place, Fenway Sports Group (FSG). Lequel serait enclin après plus de dix ans au club, à le céder à de nouveaux investisseurs. En ce cas, LeBron James pourrait prétendre à un joli pactole.

LeBron James et son associé ont 2% du capital de Liverpool

C’est qu’il est question d’une cession de la franchise de Premier League, à plus ou moins 5 milliards d’euros. Or LeBron James possède avec Maverick Carter, son partenaire en affaires commerciales, près de 2% du capital des Reds. Cela signifie qu’en cas de vente au tarif estimé, l’ailier des Los Angeles Lakers et son associé prétendrait à recevoir quelques 100 millions d’euros.

Plus ou moins 5 milliards l’estimation de la valeur des Reds

Il y a douze ans, en 2010, Fenway Sports Group a racheté les parts sociales de Liverpool au duo, George Gillette et Tom Hicks, pour la somme de 340 millions d’euros. Plus d’une décennie plus tard, et des titres majeurs remportés (Premier League, Ligue des champions), le club serait donc à vendre, pour presque 14 fois la mise de départ. Il se dit notamment que l’homme d’affaire indien, Mukesh Ambani, huitième fortune mondiale, serait un des candidats intéressés.