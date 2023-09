Lionel Messi achète une maison à 10 M€ en Floride. Visite en images

Lionel Messi et les siens ont fait l’achat d’une maison à Fort Lauderdale.

Lionel Messi, qui a signé un contrat de trois ans avec l’Inter Miami en juin dernier, a acheté une nouvelle maison de 10,8 millions de dollars (10 M€) à Fort Lauderdale, dans le sud de la Floride. La propriété, située dans la communauté de Bay Colony, dispose d’une vue imprenable sur l’océan Atlantique. Elle s’étend sur un terrain de près de 1 600 mètres carrés, dont 976 mètres sont de surface habitable, elle abrite huit chambres, dix salles de bains, une piscine, un bain à remous et deux quais de 51 mètres de long.

Visite en images de la nouvelle maison à 10 M€ de Lionel Messi à Fort Lauderdale ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 10

Lionel Messi a trouvé son pied-à-terre en Floride

La maison, construite en 1988 et agrandie en 2000, est située à environ 8 kilomètres du stade Drive Pink et des installations d’entraînement de l’Inter Miami à Fort Lauderdale. L’achat de cette maison est un signe fort de l’engagement de Messi envers l’Inter Miami. Le club, qui a été fondé en 2018, a connu une ascension fulgurante depuis l’arrivée de la star argentine. L’Inter Miami a remporté la Leagues Cup en août dernier, son premier trophée de l’histoire, et est actuellement en lice pour une place en séries éliminatoires de la MLS.

Propriétaire de plusieurs appartements dans la région

La nouvelle maison en bord de mer de Messi à Fort Lauderdale s’ajoute à la liste croissante des acquisitions de propriétés par des joueurs de l’Inter Miami dans la région de Broward en Floride. Le footballeur et son épouse Antonela Roccuzzo possèdent encore quatre autre appartements dans la région de Miami, du côté de Sunny Isles Beach. Découvrez en images dans la galerie ci-dessus la nouvelle acquisition de Lionel Messi.