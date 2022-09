Ligue 1 vs Premier League : Comparatif des salaires moyens

Le salaire moyen en Premier League est trois fois supérieur à celui d’un footballeur en Ligue 1 française.

Deux pays voisins et des championnat du Big 5 européen. Mais surtout une Premier League fringante, au chiffre d’affaire colossal, dopée par des droits de la télé monstrueux et des annonceurs généreux, quand il s’agit de s’associer à la compétition. La France avec sa Ligue 1 a, sur ces points bien du retard, et cela se traduit à plein de niveaux, mais d’abord sur les salaires des joueurs professionnels.

Un salaire moyen de 100 000€/mois pour un joueur de Ligue 1…

En Ligue 1, tel que calculé par le journal L’Equipe, dans son enquête annuelle publiée en mars (soit, toutefois, avant la prolongation record de Mbappé, en juin), un joueur gagne en moyenne 1,2 millions d’euros brut annuels. Qui tombe à 0,8 M€/an, en enlevant le PSG et ses stars plus grassement payées que le reste du plateau. Les écarts en France sont ainsi plus accentués qu’en Premier League. A preuve, Messi, Neymar et maintenant Mbappé sont tous mieux lotis sur la fiche de paie, que n’importe quel autre joueur de Premier League ; Cristiano Ronaldo, en tête.

… Mais le triple de l’autre côté de la Manche, en Premier League

De l’autre côté de la Manche, justement, le Times révèle qu’en moyenne, un footballeur touche 75 000 livres par semaine. Soit à l’année 4 millions, qui en valent 4,5 millions, traduit à l’euro. Formulé différemment, un joueur de l’élite du football anglais gagne trois fois le salaire d’un confrère du championnat de France. Et plus encore, sans le Paris Saint-Germain.