Ligue 1. Multiplex de la 33e journée, BeIn Sports hérite de Reims – ASSE

Bientôt la 33e et avant-dernière journée de la Ligue 1.

L’avant-dernière journée de Ligue 1 2024-2025 se déroulera entièrement sous forme de multiplex le samedi 10 mai à 21h00, une programmation traditionnelle en cette période cruciale de fin de saison où les enjeux sont multiples tant pour le titre que pour le maintien.

Si DAZN, diffuseur principal du championnat, retransmettra la grande majorité des rencontres, BeIn Sports conserve son lot habituel d’une affiche par journée. La chaîne qatarie proposera ainsi à ses abonnés le duel entre le Stade de Reims et l’AS Saint-Etienne, un match qui pourrait s’avérer décisif dans la course au maintien pour les Verts, de retour cette saison dans l’élite.

Un Monaco – OL en tête d’affiche

Les huit autres rencontres de cette 33e journée seront diffusées sur DAZN, avec plusieurs chocs au programme : l’AS Monaco recevra l’Olympique Lyonnais dans un duel aux allures européennes, tandis que le Paris Saint-Germain se déplacera au Montpellier HSC. Le LOSC Lille, en déplacement au Stade Brestois, et l’Olympique de Marseille, qui se rendra au Havre AC, tenteront de préserver leurs chances de qualification européenne.

Ce multiplex s’annonce particulièrement intense alors que les verdicts approchent dans ce championnat 2024-2025. Les amateurs de football français devront donc jongler entre les deux diffuseurs pour ne rien manquer des événements de cette avant-dernière journée qui pourrait être décisive pour le podium comme pour la relégation.