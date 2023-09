LFP: Les réactions au deal à 155 M€ signé avec Infront

Un contrat majeur signé par la LFP avec Infront Bettor.

La division Infront Bettor, axée sur les paris, a récemment annoncé un partenariat de cinq ans avec la Ligue de Football Professionnel (LFP) française, à compter de la saison 2024-2025. Selon les informations du journal L’Equipe, ce partenariat est valorisé à 155 millions d’euros au total, soit 31 millions d’euros par an. L’entreprise détient actuellement les droits de paris sur la Coupe de France et entretient également un partenariat à long terme avec LFP Média, axé sur le contrôle qualité des productions et la gestion des médias sur place lors des matchs.

Infront Bettor a signé cinq ans avec la LFP

« En entrant sur le marché des paris, nous avions toujours envisagé de nous aligner sur l’une des cinq meilleures ligues de football européennes », détaille le vice-président d’Infront, Amikam Kranz. « Les derniers mois ont montré qu’il existe de nombreuses synergies et opportunités avec la LFP. Nous voyons un grand potentiel non seulement dans le secteur des paris, mais aussi dans d’autres domaines, et avons rapidement identifié que la LFP était le bon partenaire pour nous, partageant notre vision de l’avenir grâce à son enthousiasme pour développer la ligue dans de nouvelles directions. »

« Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec notre partenaire de longue date Infront, et notamment avec leur pôle paris très dynamique », ajoute Martin Aurenche, le directeur média de LFP Média à l’origine de ce rapprochement. « Nous avons été convaincus par le potentiel d’Infront pour proposer une large offre de paris ainsi que des innovations en matière de données et de paris, dans un environnement compétitif et en évolution rapide. »

Infront Bettor a remporté un marché concurrentiel

L’accord comprend également un engagement d’Infront Bettor à fournir les meilleures solutions de données de vision par ordinateur, assurant le suivi et la visualisation des données. Ce partenariat est une nouvelle étape dans la stratégie de développement de la LFP sur le marché des paris sportifs qui doit lui permettre d’augmenter ses revenus issus de ce secteur. Infront revendra les droits acquis à des bookmakers internationaux.