L’évolution du salaire moyen à l’OM sous l’ère McCourt

Depuis que Frank McCourt a repris l’OM, le salaire moyen du collectif professionnel a gonflé de +115%.

Ça n’était pas encore le cas, au commencement du projet McCourt, à l’époque, selon les chiffres partagés chaque année depuis par le journal L’Equipe, l’OM n’avait que le quatrième salaire moyen le plus élevé de la Ligue 1, derrière le PSG, l’AS Monaco et l’OL. Une paire d’années plus tard, le club phocéen a fait du chemin et des investissements, pour se présenter, désormais, avec la deuxième masse salariale la plus épaisse du football français ; plus de 122 M€ chargée, au dernier bilan connu, en 2021.

Le salaire moyen de l’OM a progressé de + 115% sous McCourt

En 2016-17, le salaire moyen était estimé à 130 000 euros brut mensuels, soit moitié moins qu’un joueur du top 10 actuel. A raison de transfert, plus ou moins bien inspiré, de Bafétimbi Gomis en premier (à 420 000 €/mois), à Dimitri Payet et Luiz Gustavo (500 000 €/mois), Balotelli et Strootman (500 000 €/mois) et aujourd’hui Jordan Veretout à 550 000 euros mensuels, devant Alexis Sanchez (500 000 €/mois), en suivant, la part du club dédiée à la rémunération des joueurs et du staff professionnel a gonflé.

Des charges qui augmentent plus vite que les revenus

Sur les sept derniers exercices, ce salaire moyen à l’Olympique de Marseille a augmenté de plus de 115%. Il n’y a qu’au Paris Saint-Germain que l’évolution sur la même période est plus forte. Le tout étant pour ces deux clubs liés par la même problématique, de gonfler leurs revenus conséquemment pour équilibrer les comptes tel que le veut le fair play financier. Ce qu’ils peinent de plus en plus à faire, saison après saison.