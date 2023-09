Les salaires des joueurs de la Lazio Rome en 2023-2024

Mattéo Guendouzi a rejoint la Lazio cet été, en provenance de l’OM.

La Lazio a bouclé le mercato estival 2023-2024 en recrutant quatre joueurs à titre définitif (Castellanos, Guendouzi, Isaksen et Kamada) et trois joueurs en prêt (Rovella, Sepe et Pellegrini). Concomitamment, le club romain a réalisé trois cessions (Milinkovic Savic, Acerbi et Escalante), mis fin aux contrats de Radu, Durmisi, Romero et Jony et prêté Cancellieri, Maximiano, Akpa Akpro, Adamonis et Marcos Antonio.

Une masse salariale en légère augmentation pour la Lazio

La saison 2022-23 dernière, le club biancoceleste devait supporter une dépense salariale de près de 70 millions d’euros brut. Désormais, la société propriétaire, dirigée par Claudio Lotito, devra débourser environ 77,4 millions d’euros en salaires bruts, marquant une augmentation annuelle des coûts d’environ 7,4 millions d’euros. Le résumé des salaires ci-dessous est celui partagé par Calcio e Finanza en prenant et en complétant les données publiés par La Gazzetta dello Sport.

Mattéo Guendouzi dans le top 5 des plus hauts salaires

Le calcul des salaires bruts prend en compte les allégements fiscaux prévus par le Décret Croissance pour tous les joueurs éligibles (c’est-à-dire ceux qui ont eu leur résidence fiscale en dehors de l’Italie au cours des deux années précédant leur arrivée en Serie A et qui maintiennent cette résidence fiscale dans notre pays pendant au moins deux ans après leur arrivée). Pour les nouveaux joueurs arrivés après le 2 juillet, les allégements ne s’appliquent que pour l’année 2024 (soit la moitié de la saison).

Les salaires à la Lazio Rome cette saison 2023-2024

Ciro Immobile = 7,4 M€

Luis Alberto = 7,4 M€

Alessio Romagnoli = 5,5 M€

Daichi Kamada = 4,7 M€

Mattéo Guendouzi = 3,9 M€

Elseid Hysaj = 3,7 M€

Mattia Zaccagni = 3,7 M€

Nicolò Rovella = 3,7 M€

Matías Vecino = 3,5 M€

Manuel Lazzari = 3,1 M€

Felipe Anderson = 2,8 M€

Taty Castellanos = 2,8 M€

Danilo Cataldi = 2,7 M€

Pedro = 2,6 M€

Luca Pellegrini = 2,4 M€

Gustav Isaksen = 2,3 M€

Mohamed Farès = 2,2 M€

Patric = 2,2 M€

Ivan Provedel = 1,85 M€

Nicolò Casale = 1,85 M€

Toma Basic = 1,8 M€

Adam Marusic= 1,6 M€

André Anderson = 925 000 €

Luigi Sepe = 925 000 €

* Salaires exprimés en brut annuel