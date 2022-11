Les salaires des 32 sélectionneurs au Mondial 2022 au Qatar

Didier Deschamps est le troisième sélectionneur le mieux payé parmi les 32 qualifiés pour le Mondial 2022.

Ils sont trente deux sur la ligne de départ, un seul soulèvera le trophée tant convoité avec ses hommes. Qui pour succéder à Didier Deschamps ? Lui même, peut-être, c’est tout le mal que l’on souhaite à nos Bleus. Bien que champion en titre, le sélectionneur national ne domine pas ses pairs, sur la fiche de paie. DD n’est même pas sur le podium des techniciens les mieux payés au Mondial 2022, au Qatar.

Didier Deschamps hors du podium des mieux payés du Mondial 2022

Deschamps (2,5 M€ brut par an) est en balance avec Félix Sánchez Bas (Qatar) et Lionel Scaloni (Argentine), pour la septième place. Sur le podium se glissent l’Anglais Gareth Southgate (3,5 M€/an), dans le dos des deux premières places qui reviennent au Brésilien Tite (3,6 M€/an), et à l’Allemand, Hans-Dieter Flick (5,5 M€/an), qui va jouer sa première grande compétition internationale, après avoir pris le relai de Löw, resté quinze ans au poste.

Flick gagne en une semaine, un an du salaire de Kadri avec la Tunisie

A l’autre bout du classement des salaires des coaches de la coupe du monde 2022 de football, Jalel Kadri, nouvellement choisi pour diriger la Tunisie, gagne en une saison complète, l’équivalent d’une semaine de salaire de Hans-Dieter Flick, avec la Mannschaft. La sélection des Aigles de Carthage sera dans le même groupe De que l’équipe de France, avec le Danemark de Kasper Hjulmand (1,15 M€ par an) et l’Australie de Graham Arnold (1,3 M€/an).

Les salaires des 32 sélectionneurs au Mondial 2022 au Qatar

Sélectionneur Pays Salaire en 2022 32. Aliou Cissé Sénégal 45 000 € 31. Rigobert Song Cameroun 110 000 € 30. Rigobert Song Cameroun 340 000 € 29. Luis F. Suárez Costarica 350 000 € 28. Rob Page Pays-de-Galles 380 000 €