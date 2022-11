Les maillots des sélections du Mondial 2022 les plus vendus au Brésil

Au Brésil, le maillot de l’Argentine de Messi profite, étonnamment, d’un fort intérêt de la part des fans de football.

Nous qui pensions que l’Albiceleste est la plus grande rivale historique de la Seleçao, si c’est bien exact, alors faut-il saluer le fair-play des supporters brésiliens. Car au pays de Neymar, le maillot de l’Argentine de Lionel Messi est celui qui se vend le plus, du côté du groupe Centauro, l’un des principaux détaillants d’articles sportifs, d’Amérique du Sud, selon les données partagées par le média spécialisé MKT Esportivo.

Au Brésil, l’Argentine de Messi vend des maillots

L’Argentin en tête, bien évidemment derrière le Brésil, qui concentre 96% des pièces vendues par la société. Ce classement ci-dessous met en perspective les ventes des tuniques des autres nations engagées au Mondial 2022. Avec d’autres surprises que celle évoquée plus haut : notamment que la France, championne du monde en titre et le pays où évoluent la star nationale, Neymar et Marquinhos, est un peu loin dans cette hiérarchie, seulement classée 6e, avec 6% du volume de maillots écoulés.

La France est devancée de l’Italie qui n’est même pas au Mondial 2022

Les Bleus sont même devancés d’autres bleus, de l’Italie, qui ne participent pourtant pas, au tournoi final disputé au Qatar. Cela témoigne d’un véritable engouement existant pour les champions d’Europe en titre. Et puisque l’on évoque le Qatar, pays hôte de la compétition il est, à 3%, devant la Belgique d’Eden Hazard ou le Portugal de Cristiano Ronaldo.

Les maillots des sélections du Mondial 2022 les plus vendus au Brésil (hors Seleçao)

1. Argentine (26%)

2. Allemagne (23%)

3. Espagne (9%)

4. Pays-Bas (8 %)

5. Italie (6%) La Nazionale n’est pas qualifiée pour le tournoi au Qatar

6. France (6 %)

7. Japon (5%)

8. Angleterre (5%)

9. Mexique (3 %)

10. Qatar (3 %)

11. Belgique (2%)

12. Portugal (1%)

13. Croatie (1%)

14. Nigéria (1 %)