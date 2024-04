OM: Coupe d’Europe, de France, Ligue 1, les détails d’une saison à 95,1 M€ de droits TV

Des droits TV à presque 100 M€ pour l’Olympique de Marseille en 2023.

Jamais avant la saison 2023 l’OM n’avait été aussi proche de franchir le seuil des 100 millions d’euros en droits de l’audiovisuel. Au dernier bilan comptable partagé par la Direction nationale de gestion et de contrôle (DNCG), le club marseillais revendique un total de 95,2 millions d’euros, qu’il ne doit pas uniquement à sa présence en Ligue 1.

Une saison à 95,2 M€ de droits TV pour l’OM

Le détail englobe tout des compétitions disputées à savoir le championnat de France élite, mais aussi la coupe d’Europe et en l’espèce la Ligue des champions, ainsi que la Coupe de France puisque la Coupe de la Ligue a été officiellement rayée du calendrier. Dans le détail des 95,201 millions d’euros gagnés, c’est sans surprise la C1 qui rapporte le plus sur l’ensemble.

Plus de la moitié des revenus émanent de la Ligue des champions

C’est plus de la moitié des recettes, précisément 54% pour 51,5 millions d’euros alors même que l’Olympique de Marseille a échoué d’un rien à sortir de sa poule. Les revenus de la Ligue 1 suivent à 40,7 millions d’euros et 3 millions d’euros s’ajoutent du reste des compétitions. Pour un bénéfice total qui, à plus de 95 millions d’euros, est le deuxième meilleur résultat sur les droits de la TV en France en 2023, après le Paris Saint-Germain.