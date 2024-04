[VIDEO] L’incroyable bolide à 2,3 M€ du patron de l’Inter Milan. De couleur « Nerazzurra »

Exceptionnelle, de part son modèle, son prix et sa personnalisation, la voiture personnelle du président de l’Inter Milan.

Steven Zhang, le fils du propriétaire de l’Inter Milan, fait sensation dans les rues de Milan au volant de son exceptionnelle automobile. Le jeune dirigeant ne conduit pas n’importe quel bolide, mais une Pagani Huayra BC, une supercar à couper le souffle d’une valeur de 2,3 millions d’euros. Et ce n’est pas tout, car ce véhicule d’exception a été personnalisé aux couleurs du club milanais, avec une livrée « Nerazzurra » et le logo de l’Inter.

Logo et couleurs de l’Inter Milan habillent la voiture

La Pagani Huayra BC est déjà un modèle extrêmement exclusif. Elle a été produite par les experts de la maison Pagani à San Cesario Sul Panaro en édition limitée, avec seulement 20 exemplaires dans le monde. Ce qui distingue la voiture de Steven Zhang, c’est son design unique, mettant en avant le bleu et le noir de l’Inter Milan, avec un emblème du club positionné sur la « pinna di squalo » (aileron arrière) et l’inscription « Nerazzurra ».

Une automobile de course au prix d’une maison de luxe

Sous le capot, la Pagani Huayra BC est équipée d’un moteur V12 biturbo de 6,0 litres d’origine Mercedes-AMG, capable de produire une puissance impressionnante de 800 chevaux et un couple maximal de 1 100 Nm. Ces chiffres permettent à cette supercar de fournir des performances époustouflantes, avec une accélération et une vitesse de pointe dignes des plus grands circuits automobiles.

Cette personnalisation par le jeune Zhang illustre non seulement son amour pour l’Inter Milan, mais aussi son goût pour les voitures de luxe et l’exclusivité. Pour les fans de l’Inter, croiser ce bolide est une expérience qui ne passe pas inaperçue. C’est également un moyen pour le fils du patron de montrer son attachement au club, tout en attirant les regards avec un véhicule d’une telle extravagance.