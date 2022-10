Les Girondins de Bordeaux et Adidas dévoilent un maillot third imaginé par le rappeur Grems

Sur fond de blanc teinté du marin et du bordeaux symbole du club, ce nouveau maillot third des Girondins.

Toujours pas de sponsor majeur à l’avant des tuniques, mais un nouveau maillot quand même, pour les Girondins de Bordeaux, conçu par l’équipementier Adidas et imaginé en collaboration avec le rappeur Grems. De l’avantage de ne pas avoir de commanditaire, les pièces produites pour la saison du club aquitain n’en sont que plus singulières et belles.

Un troisième maillot pour la saison des Girondins de Bordeaux

L’on est toutefois loin ici, des codes habituels, d’un maillot bordelais à scapulaire. « Mon processus créatif tourne autour de la roulette de Zinedine Zidane », explique l’artiste de 43 ans. « J’ai eu la chance jeune d’assister aux matches durant lesquels Zinedine Zidane a fait ses légendaires roulettes ! J’étais à ces matches et j’ai découvert le football au stade Lescure au milieu des années 90. J’ai donc choisi ce souvenir de vie et travaillé autour. Mon idée était d’imiter cette roulette avec un stylo, telle une danse, j’ai isolé certains de ces designs pour extraire la forme la plus agréable à mon goût pour sublimer le maillot. La démarche et le processus créatif sont, pour moi, les deux choses les plus importantes afin de raconter une histoire et sortir des sentiers battu. »

Ce maillot événementiel complète les tuniques pour les rencontres à domicile et à l’extérieur, dévoilées plus tôt, cet été. Il sera porté ce lundi soir, dans le match à jouer contre Laval en Ligue 2, c’est aussi une version qui s’adresse aux supporters, qui peuvent dès à présent se la procurer dans les points de ventes du club et de son équipementier.