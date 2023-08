Les Girondins de Bordeaux dévoilent leur maillot third. Choisi par les supporters

Invité à choisir entre quatre modèles, c’est cette version que les suiveurs des Girondins de Bordeaux ont élu pour maillot third.

Initiative originale et somme toute appréciable que celle prise communément par les Girondins de Bordeaux et leur équipementier Adidas. Ils ont offert aux fans du club, l’opportunité de choisir le design du nouveau maillot third de la saison 2023-2024, après sélection de quatre modèles.

Les fans des Girondins ont voté pour le maillot third

Pendant une semaine, du 14 au 20 août, les passionnés des couleurs marine et blanc ont voté pour leur maillot third favori parmi quatre options, directement sur l’application officielle du club. Avec la participation de près de 10 000 supporters, cette initiative s’est avérée un véritable succès. Avec une majorité écrasante de 52% des votes, les supporters du club ont fait leur choix en faveur du maillot à fines lignes dorées en verticales ; sûrement le design le moins audacieux de la sélection.

Ne reste donc qu’à produire ce nouveau maillot third 2023-2024 avec sa distribution dans le commerce, après plébiscite des suiveurs du club.