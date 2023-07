Les équipementiers des nations du Mondial 2023 féminin

La France est l’une des 13 nations du Mondial 2023 à porter du Nike.

Le football féminin est de plus en plus suivi et l’occasion de ce Mondial 2023 est un événément sportif et commercial crucial pour les équipes et leurs sponsors techniques qui produisent les maillots. La marque qui habille le plus de sélections est Nike, avec 13 pays, parmi lesquels les Bleues de France, ainsi que les États-Unis, l’Angleterre et les Pays-Bas, tous les trois demi-finalistes du dernier Mondial. Cela souligne l’importance de cette entreprise dans le football actuel et pour l’avenir. Nike a également des contrats avec le Brésil, le Canada, l’Australie, la Chine, la Nouvelle-Zélande, le Nigeria, le Portugal, la Norvège et la Corée du Sud.

La France est habillée de Nike comme 13 nations du Mondial 2023

En deuxième position avec le plus grand nombre de sélections se trouve Adidas avec 10 équipes. Les équipes les plus remarquables sont la Suède, autre demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, ainsi que l’Espagne, l’Argentine et l’Italie. On retrouve également la Jamaïque, les Philippines, le Japon, l’Allemagne, le Costa Rica et la Colombie. En dehors d’Adidas et Nike, les géants de l’industrie du football en matière de sponsoring, on peut citer Puma, qui équipe la Suisse et le Maroc. Ensuite, il y a 7 équipes avec 7 marques différentes : le Danemark avec Hummel, Haïti avec Saeta, l’Irlande avec Castore, le Panama avec Reebok, l’Afrique du Sud avec Le Coq Sportif, la Zambie avec Copa et enfin le Vietnam avec Grand Sport.

🎉#Concours #TDF2023

A l’occasion du #TourDeFrance, en partenariat avec Jules, fournisseur officiel de la course 🚴🏻🎁 𝐃𝐞𝐮𝐱 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐝𝐞𝐚𝐮 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝟑𝟎€ à 𝐠𝐚𝐠𝐧𝐞𝐫 Pour jouer:

👉 RT

👉 Follow @Sportunefrance 🤞TAS lundi 24 juillet🍀 pic.twitter.com/phvBjgspqr — Sportune (@Sportunefrance) July 19, 2023

2 équipementiers dominants, Puma sur le podium et 7 marques pour une nation

La diversité des équipementiers reflète la variété des partenariats dans le football féminin et met en évidence l’importance économique et l’attrait commercial de cette compétition mondiale. Les maillots des différentes équipes nationales représenteront fièrement leurs sponsors respectifs au cours de cette Coupe du monde disputée à cheval entre la Nouvelle-Zélande et l’Australie.