Les affluences de la 1re journée de la Ligue 2 2023-2024

Les supporters de l’ASSE étaient les plus nombreux au stade, sur les neuf premiers matchs de la saison 2023-2024 de Ligue 2.

En attendant le match de Pau contre Bordeaux, les neuf premières affiches de la saison 2023-2024 de la Ligue 2 se sont disputées ce samedi. Elles ont réuni un total cumulé de 52 376, selon les affluences rapportées ce dimanche par le journal L’Equipe. Soit une moyenne d’un peu plus de 5 800 spectateurs par rencontre, comme l’équivalent proche de l’opposition d’Amiens et Quevilly-Rouen au stade de La Licorne.

Deux matchs à hui clos pour la rentrée en Ligue 2

Une moyenne plombée par deux rencontres à huis clos que celle d’Ajaccio contre Rodez et d’Annecy face à Guingamp ; les Corses en raison d’une sanction écopée la saison dernière contre l’OM, les Savoyards en raison de leur validation trop tardive au championnat pour tenir la billetterie et parce que ce même jour était organisée la fête du lac, dans la ville.

Plus de 25 000 supporters dans le Chaudron pour ASSE – GF38

Il fallait de fait se tourner vers le stade Geoffroy-Guichard en milieu d’après-midi pour voir une affluence de gala dans l’opposition de l’ASSE et du GF38. Malgré un Chaudron bouillant, garni de plus de 25 000 supporters, les Is&rois ont réussi leur coup en s’imposant sur la plus courte des marges, 1-0.

les affluences de la 1re journée de Ligue 2

Saint-Etienne – Grenoble = 24 412

Laval – Angers = 8 912

Valenciennes – Auxerre = 6 259

Amiens – Quevilly-Rouen = 5 662

Dunkerque – Troyes = 4 200

Concarneau – Bastia = 1 875

Paris – Caen (à Troyes) = 1 056

Ajaccio – Rodez = huis clos

Annecy – Guingamp = huis clos