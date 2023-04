Les 30 footballeurs les mieux payés de Premier League en 2023

Plus d’une trentaine de joueurs à plus de 10 M€ brut de salaires, hors primes ; il n’y a que la riche Premier League pour y parvenir.

Le plus riche de tous les championnats de football dans le monde, concentre forcément une majorité des joueurs les mieux payés. Pas tous, puisqu’à l’échelle de l’Europe, c’est au PSG qu’évoluent les trois premiers. Mais le club de la capitale de France est seul dans son championnat pour offrir de tels salaires. L’illustre le top 30 des footballeurs les mieux payés de Premier League en 2023, qui n’inclus que des joueurs à plus de 10 millions d’euros. Au cours actuel, d’une livre qui vaut 1,132, ils pourraient jusqu’à 40, contre sept en France. Et tous au Paris Saint-Germain.

2 de City au sommet du top 30 footballeurs les mieux payés de Premier League en 2023

En Angleterre, le podium est à l’exclusivité des joueurs de Manchester, et les deux premières à deux éléments de City que sont l’attaquant norvégien Erling Haaland, juste derrière le meneur belge, Kevin de Bruyne. En nombre, c’est United qui domine à égalité de Chelsea, avec huit joueurs chacun, contre six citizens, trois de Liverpool, deux d’Arsenal, autant de Tottenham et un dernier qui évolue pour le compte du promu, Nottingham Forest.

Quatre internationaux français parmi les joueurs les plus gros salaires du Royaume-Uni

Quatre joueurs français, tous internationaux actuels ou passés, se glissent dans le top 30 des footballeurs les mieux payés, tiré de la plateforme spécialisée, Spotrac, à découvrir en images et détails, dans le diaporama ci-dessus. Pour l’un d’entre eux, N’Golo Kanté, le contrat arrive à son terme avec la fin de cette saison.