Les 10 sportifs français les mieux payés en 2023

Football, basket et formule 1 composent le top 10 des sportifs français les mieux payés en 2023.

Les chiffres donnent le tournis. D’aucuns y verront les écarts d’un monde qui se fracture entre les couches sociales, d’autres, la réussite nationale. Car, alors que cette année 2023, l’homme (Bernard Arnault) et la femme (Françoise Bettencourt Meyers) les plus riches sur la planète sont Français, chez les athlètes, la logique prévaut également en ce qui concerne celui qui revendique le plus haut salaire, toutes disciplines confondues : Kylian Mbappé, depuis l’extension de son contrat avec le PSG.

Les 10 sportifs français les mieux payés en 2023 : 10. Pierre Gasly (formule 1) = 12 M€

Kylian Mbappé nouveau sportif le mieux payé au monde

L’attaquant et nouveau capitaine des Bleus approche les 6 millions brut mensuels, moins toutes les primes complémentaires. Sur le reste de la délégation des athlètes tricolores, c’est a minima le double de son dauphin : le basketteur NBA des Timberwolves de Minnesota, Rudy Gobert. Des enfants de la balle orange, il y en a deux dans ce top 10 des sportifs français les mieux payés en 2023, que nous avons compilé à Sportune, à lire en détails et images dans le diaporama ci-dessus.

Sept footballeurs, deux basketteurs et un pilote de F1

Les footballeurs sont majoritaires, au nombre de sept, tandis qu’un pilote de Formule 1 s’incruste dans cette hiérarchie des revenus du sport français. Cumulés ensemble, ces dix là pèsent plus de 230 millions d’euros de salaires bruts, c’est-à-dire des estimations de la part fixe annuelle de chacun, sans les bonus à la performance ou autres primes particulières. Cela vaut une moyenne annuelle proche de 23 millions brut, un peu supérieure aux données qui concerne le défenseur de Manchester United, Raphael Varane.