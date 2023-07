Les 10 clubs de football les plus chers d’Afrique

Focus sur les clubs de foot les plus chers du continent africain.

Les clubs de football en Afrique sont non seulement des lieux de rassemblement pour les joueurs et les fans, mais aussi de véritables entreprises générant des revenus provenant de diverses sources. Les principales sources de revenus des clubs comprennent la vente de billets, les ventes de produits dérivés, les contrats de sponsoring et les droits de diffusion télévisuelle. Le média sportif nigérian, Sports Brief a dressé la liste des 10 clubs les plus chers sur le continent.

Les clubs d’Egypte et d’Afrique du Sud comptent pour plus chers du continent

Au premier rang desquels, Al Ahly Sporting Club, basé en Égypte. Avec une valeur marchande estimée à plusieurs millions d’euros, Al Ahly bénéficie d’une solide base de revenus provenant de la vente de billets pour ses matchs, des ventes de maillots aux couleurs du club et de lucratifs contrats de sponsoring. Son rival égyptien, Zamalek SC, occupe également une place de choix sur la liste des clubs les plus chers du continent. Tout comme Al Ahly, Zamalek SC profite de ses performances sportives et de ses nombreux fans pour générer des revenus importants.

Un football en pleine progression à fort potentiel de croissance

Les formations sud-africaines sont également bien représentés parmi les plus chères. Mamelodi Sundowns FC, l’un des clubs les plus titrés du pays, occupe une place de premier plan. Avec une valeur marchande estimée à 27,3 millions d’euros, il tire profit de sa popularité, de ses succès sportifs et des différents contrats de sponsoring qu’il a conclus. Kaizer Chiefs, autre club sud-africain, figure également dans le classement. Ces clubs de football de premier plan démontrent la capacité du football africain à générer des revenus substantiels, à attirer des investissements et à susciter l’engouement des fans. Leur succès commercial contribue à renforcer l’image et l’attrait du football africain à l’échelle mondiale, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de croissance pour le sport sur le continent.

Les 10 clubs de football les plus chers d’Afrique

10. AmaZulu Football Club = 9,59 M€

9. USM Alger = 10,3 M€

8. Kaizer Chiefs = 14,2 M€

7. Pyramids FC = 18,43 M€

6. Orlando Pirates = 18,63 M€

5. Espérance Tunis = 18,73 M€

4. Wydad Casablanca = 19,2 M€

3. Zamalek Sporting Club = 20,58 M€

2. Mamelodi Sundowns FC = 27,3 M€

1. Al Ahly SC = 29,55 M€