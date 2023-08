L’effet Messi: L’Inter Miami lève 75 M$ d’un nouvel actionnaire

Depuis que Lionel Messi l’a rejoint, l’équipe de l’Inter Miami a le vent en poupe.

Dans la continuité du transfert retentissant de Lionel Messi, l’Inter Miami FC en Major League Soccer (MLS), a réussi à lever 75 millions de dollars (68,5 M€), grâce à un nouvel investissement de la part de Ares Management. Ce partenariat marque la deuxième fois qu’Ares investit dans la franchise de la MLS. Les fonds levés seront utilisés pour soutenir les projets de croissance du club, notamment la construction de leur nouveau stade.

Ares Management augmente sa participation à l’Inter Miami

La structure exacte de l’investissement n’est pas encore connue, mais selon Sportico derrière l’information, il pourrait donner à Ares un rendement fixe, une part des revenus, ou des options futures de conversion en capital. L’arrivée de Lionel Messi au club a eu un impact significatif sur ses affaires. Avant sa signature, l’équipe était évaluée par le média sportif économique, à 585 millions de dollars (534 M€). Cependant, avec l’arrivée de la star argentine, les revenus du club devraient doubler au cours des 12 prochains mois et sa valorisation pourrait atteindre 1,5 milliard de dollars l’année prochaine (1,35 milliards d’euros).

La valorisation de la franchise de Lionel Messi flambe

Lionel Messi a signé un contrat de 2 ans et demi avec l’Inter Miami, qui lui rapportera environ 150 millions de dollars brut en salaire. En plus de sa contribution sportive, Messi bénéficiera de contrats avec des partenaires commerciaux majeurs de la MLS tels qu’Apple, Adidas et Fanatics. Ares avait déjà investi 150 millions de dollars en capital privilégié dans l’équipe en 2021, lors du rachat des parts des partenaires Marcelo Claure et Masayoshi Son par les propriétaires actuels, David Beckham et Jorge et Jose Mas.

L’Inter Miami, basé à Fort Lauderdale, vise à terminer la construction de son nouveau stade à Miami d’ici 2025. Sur le terrain, Messi a déjà marqué cinq buts en trois matchs pour l’équipe, mais l’Inter Miami FC occupe actuellement la dernière place de la Conférence Est de la MLS.