Le Stade Rennais s’associe à Copa pour dépoussiérer les souvenirs

Un maillot, une veste et des chaussettes pour célébrer le rapprochement du Stade Rennais et de la marque vestimentaire, Copa.

Le Stade Rennais se plonge dans ses vieux souvenirs. Et il invite ses supporters à l’accompagner. C’est le sens du partenariat noué avec la marque Copa, spécialiste de la réédition des pièces vintages du football, surtout les maillots des équipes. C’est l’une des bases de ce rapprochement qui débouche sur la sortie d’une collection commune de trois pièces, portées en différentes époques de la vie des Rouges et Noirs.

Le Stade Rennais et Copa réédite trois pièces iconiques du club

Il y a d’abord le maillot, tel que l’avaient les joueurs de la saison 1984-1985, tout en rouge avec du noir autour des manches et de l’encolure. Et ce sponsor, Pfizer, à l’époque pour donner de la visibilité à une solution vétérinaire (Mecadox), et pas encore le laboratoire mondialement connu, depuis l’apparition de la Covid. Cet exercice là, les Bretons avaient retrouvé l’élite du football français.

Un gardien emblématique pour faire la promotion du partenariat

La veste qui s’y ajoute est celle de 1971, année glorieuse pour le SDR qui remporta sa deuxième Coupe de France. Longtemps la suivante se fera attendre. C’est elle, la victoire sur le PSG en 2019, le clin d’oeil derrière les chaussettes pour troisième pièce de la collection. L’ancien gardien Pierrick Hiard s’est prêté au jeu de la promotion, avec des jeunes du centre de formation pour l’épauler sur les images. Le Stade Rennais compte pour nouvelle collaboration française de Copa, également associé en Ligue 1, à l’AS Monaco, au Toulouse FC, mais aussi au voisin et rival nantais.