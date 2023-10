Le seul sportif qui vend plus de maillots que Messi aux États-Unis

Lionel Messi, depuis son arrivée en juillet 2023 pour jouer en MLS avec l’Inter Miami, n’a cessé de battre des records aux États-Unis. Non seulement sur le terrain, où il a contribué à décrocher le tout premier titre des la franchise en remportant la Leagues Cup, mais aussi en dehors des terrains. Le champion du monde argentin a provoqué une révolution dans la communauté sportive, en faisant affluer les spectateurs, en stimulant la compétition locale, et en boostant les ventes de produits dérivés de l’équipe rose.

Lionel Messi a battu plusieurs records depuis qu’il est en MLS

Cependant, jusqu’à présent selon une information du média argentin Infobae, La Pulga n’a pas réussi à détrôner l’une des stars du sport américain. Malgré la popularité du maillot du numéro 10 de l’Inter Miami, arborant le nom Messi dans le dos, les ventes de ses tuniques n’ont pas réussi à surpasser celles d’une star de la NFL, Jalen Hurts. Ce quarterback des Philadelphia Eagles domine le marché des ventes de produits sportifs de Fanatics, la principale chaîne aux États-Unis.

Jalen Hurts numéro un sur les maillots vendus aux États-Unis

Si les maillots de Messi ont été les plus demandés, au-dessus de ceux de n’importe quelle équipe de la NBA ou de la MLB, le seul sportif qui le surpasse dans ces magasins est Hurts, le quarterback des Eagles en football américain, le sport numéro un aux États-Unis. Cependant, aucun autre joueur n’a enregistré une telle demande dans les premières 24 heures suivant l’annonce de son transfert, comme cela a été le cas pour l’ancienne star du PSG et du FC Barcelone.

Une véritable star de son sport, le plus suivi de l’autre côté de l’Atlantique

Mais qui est Jalen Hurts et pourquoi est-il si populaire dans le sport américain ? À 25 ans, ce natif de Houston, avant de débuter sa carrière dans le football américain avec les universités d’Alabama et d’Oklahoma, s’est adonné à la musculation. Sa force physique a impressionné tout le monde, au point de devenir célèbre grâce à une vidéo virale le montrant soulevant plus de 270 kilos en squats en compagnie de ses camarades de lycée.

Le quarterback a été prolongé par les Eagles de Philadelphie

Le quarterback a signé en avril une prolongation de contrat de cinq ans avec les Eagles de Philadelphie, d’une valeur de 255 millions de dollars, ce qui fait de lui le joueur le mieux payé de l’histoire de la NFL. Le montant total du contrat de Hurts a dépassé celui signé par Deshaun Watson, le quarterback des Cleveland Browns, en 2022, d’une valeur de 230 millions de dollars.