Le PSG débarque sur Whatsapp

Le PSG étend sa notoriété digitale avec la création d’une chaîne Whatsapp.

Quelques jours après le Toulouse FC, le Paris Saint-Germain lance à son tour son canal Whatsapp. Cette nouvelle plateforme permettra au club de toucher encore plus de fans à travers le monde. Le canal Whatsapp du PSG proposera du contenu exclusif et inédit sur les coulisses du club. Les fans pourront notamment découvrir des images des entraînements, des messages des joueurs ou des informations sur les matchs.

Le PSG lance à son tour sa chaîne Whatsapp

« Le lancement officiel du channel Whatsapp du Paris Saint-Germain renforce l’offre numérique du club », détaille le directeur du digital et des médias du Paris Saint-Germain, Anthony Baca. « WhatsApp, avec sa portée mondiale et son interface intuitive, constitue une plateforme unique pour connecter ses fans sur tous les continents de manière instantanée. Nous élargissons ainsi notre capacité à partager nos contenus et nos actualités, renforçant le lien entre le Paris Saint-Germain et sa communauté mondiale de supporters. »

Un jeu pour stimuler les adhésions

Le PSG a également organisé un jeu concours pour récompenser ses fans déjà présents sur le canal. Des indices ont été partagés sur le canal pour tenter de remporter des maillots. Cette nouvelle étape dans le développement numérique s’inscrit dans la volonté du club de rester connecté à ses supporters du monde entier.