Le PSG cherche le sien: les 10 stades de football les plus chers

Partir ou renouveler le Parc, le PSG n’exclut rien et ce notamment, en raison du coût de chaque option.

Voilà plusieurs années déjà que le PSG tente de racheter le Parc des Princes afin de l’agrandir, en vain. Après avoir reçu une fin de non-recevoir de la mairie de Paris, les dirigeants parisiens cherchent d’autres options. Parmi elles, le Stade de France, dont le prix est estimé à 647 millions d’euros, selon les informations de l’Équipe. Le club de la capitale pourrait également décider de construire un nouvel écrin. L’occasion de jeter un coup d’œil sur les 10 stades de football les plus chers.

Construire, racheter ou rénover, le PSG étudie toutes les options

La logique veut que plus la construction est moderne, plus elle est potentiellement chère sans prise en compte ici de l’inflation selon les périodes. Récemment hôte de la Coupe du monde, le Qatar a déployé d’énormes moyens financiers pour couvrir la capacité nécessaire à l’accueil d’une telle compétition internationale. Quatre des écrins spécialement construits pour l’occasion, appartiennent au dix plus chers de l’histoire du football. Et l’on dit bien football, celui que nous pratiquons avec les pieds, différemment de nos voisins américains, qui ont aussi des stades couteux, pour leurs franchises de la NFL.

Beaucoup de stades récents dans le top 10 des plus chers du football

A ce sujet d’ailleurs, le Yankee Stadium est fait pour les deux disciplines, tout à la fois fréquentés de l’équipe New York City FC, en championnat MLS et des New York Yankees, en NFL. Il est l’un des six stades dont le coût de construction dépasse les 1 milliards d’euros. Le Stade de France est moins cher, il avoisinerait les 600 millions d’euros, selon les estimations relayées. Inscrit dans le domaine public, le rachat du SDF suppose donc qu’un vote soit tenu pour qu’il puisse être potentiellement ensuite revendu. Quant au Parc des Princes, la mairie de Paris demanderait 350 millions d’euros, pour sa cession.

Les 10 stades de football les plus chers

1. Wembley (équipe nationale d’Angleterre) = 1,7 Md€

2. National Stadium (équipe nationale de Singapour) = 1,7 Md€

3. Yankee Stadium (New York City) = 1,65 Md€

4. Mercedes-Benz Stadium (Atlanta United FC) = 1,4 Md€

5. Gazprom Stadium (Zenith Saint Petersburg) = 1,3 Md€

6. Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham) = 1,1 Md€

7. Stade Al Bayt (Al-Khor SC) = 770 M€

8. Stade Al Janoub (Al-Wakrah SC) = 700 M€

9. Lusail Stadium (équipe nationale du Qatar) = 700 M€

10. Stade Education City (équipes universitaires du Qatar) = 628 M€

5. Emirates Stadium (Arsenal) = 600 M€

6. Stade Olympique de Londres (West Ham) = 550 M€

7. Groupama Stadium (OL) = 480 M€

8. Stade de France (France) = 365 M€

9. Allianz Arena (Bayern Munich) = 346 M€

10. Stade Pierre Mauroy (Losc) = 324 M€