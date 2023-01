Le onze type des joueurs sous contrat chez Puma en 2023

En 2020, Neymar a quitté Nike pour devenir l’image de Puma. Il est depuis, l’ambassadeur mondial et le chef de file de la marque au félin, sur la branche football.

Si Nike et Adidas se font la part belle dans le monde du football, il faut aussi compter sur Puma. Depuis maintenant deux ans, de nombreux footballeurs ont décidé de changer de sponsor et de rejoindre la marque allemande. C’est le cas notamment de la star brésilienne, Neymar et du défenseur central français, Raphaël Varane. Deux joueurs que l’on retrouve dans ce onze type.

Neymar, la grande star de cette équipe

Chaque équipementier possède sa figure de proue. Nike a Cristiano Ronaldo. Adidas a Lionel Messi. Depuis maintenant près de deux ans, Puma a Neymar. En 2020, l’international auriverde décide de quitter la marque à la virgule, sponsor qui l’a accompagné depuis le début de sa carrière, pour rejoindre Puma. Il est présent sur tous les spots publicitaires. Son arrivée a eu une influence bénéfique pour la marque au félin. « C’est un très gros palier dans tous les sens du terme. L’influence directe sur l’image et la puissance dans le monde du football. On le voit sur les produits Future en particulier, Neymar fait vraiment la différence sur ce silo », a confié Thomas Lanis, le directeur marketing de Puma France, au site Footpack.

La prédominance du modèle Ultra Ultimate

Dans cette équipe de joueurs affiliés à Puma, on observe qu’un type de crampons est plus présent que les autres. En effet, sept des onze joueurs possèdent la même paire : la Puma Ultra Ultimate. Parmi lesquels, on compte tout de même trois internationaux français : Antoine Griezmann, Raphaël Varane et Olivier Giroud. De leur côté, les quatre autres joueurs (Neymar, Matic, Oblak et Thiago Silva) ont opté pour un autre modèle : la Future Z 1.4.

Quatre joueurs français et trois joueurs brésiliens

Puma a réussi à conquérir les cœurs des joueurs français et brésiliens. En effet, outre les crampons, l’autre fait marquant lorsque l’on s’attarde sur ce onze, ce sont les nationalités des joueurs qui composent cette équipe. La nation la plus représentée est la France, avec quatre joueurs (Antoine Griezmann, Raphaël Varane, Lucas Digne, Olivier Giroud). Talonnée de près par le Brésil, avec trois joueurs (Antony, Neymar, Thiago Silva). La domination française aurait pu être encore plus écrasante, si Kingsley Coman avait été aligné dans cette équipe à la place d’Antony.

