Le FC Barcelone prolonge son contrat d’exclusivité avec Konami

Le FC Barcelone va continuer de faire équipe avec Konami.

Le FC Barcelone et Konami ont annoncé un nouveau partenariat pour les trois prochaines saisons. Ce nouveau contrat permettra à Konami de conserver différents droits avec le FC Barcelone, concernant notamment l’accès aux joueurs, les opportunités médiatiques et l’exposition lors d’événements.

LE FC Barcelone prolonge trois ans avec Konami

« Nous sommes vraiment ravis de renouveler notre accord avec Konami, une entreprise qui a toujours fait preuve d’engagement envers le FC Barcelone au fil des ans. », a déclaré Juli Guiu, Vice-Président du Marketing chez FC Barcelone. « Konami est une référence dans le secteur du jeu vidéo et nous aidera à forger de nouvelles synergies avec le jeune public ainsi qu’à continuer à explorer les possibilités dans le domaine du divertissement numérique, un secteur clé pour le développement de notre marque dans les années à venir. »

« Annoncer la prolongation d’un partenariat aussi fructueux est très réjouissant », a déclaré Naoki Morita, Président Européen de Konami Digital Entertainment B.V. « Le FC Barcelone est véritablement l’un des géants du monde du football, nous sommes très fiers qu’il fasse partie de la série eFootball, actuellement et pour les années à venir, grâce à ce renouvellement. Assurer un avenir radieux qui comprendra une multitude d’activations et de droits commerciaux, d’image et d’esport est fantastique pour Konami et pour la série eFootball. Nous nous efforçons de continuer à faire évoluer notre produit afin de proposer la meilleure expérience utilisateur possible. »

Un Barça exclusif à la franchise eFootball

Ce partenariat est une nouvelle preuve de l’engagement de Konami dans le développement du football virtuel. Le géant japonais du gaming est l’un des principaux sponsors du monde du football et a développé une série de jeux de football très populaires, notamment la série PES (eFootball). Ce partenariat avec le FC Barcelone permettra à Konami de proposer une expérience encore plus immersive et réaliste à ses joueurs. Il exclut aussi de fait la présence du Barça, dans la franchise concurrente à venir, EA Sports FC.