Le 11 le plus cher du monde en 2023 selon le CIES

Avec Jude Bellingham au sommet, voilà le onze le plus cher du moment selon le CIES.

Le Centre international d’étude du sport (CIES) a fait une liste des 100 joueurs à travers le monde estimé comme les plus chers du moment, selon leur modèle statistique. Sept d’entre eux jouent en Ligue 1. La rédaction de Sportune a réalisé le onze le plus bankable de la planète en 2023. Une équipe taillée pour remporter tous les trophées.

Jude Bellingham, joueur le plus cher du monde en 2023 selon le CIES

À seulement 19 ans, Jude Bellingham a mis le monde du football à ses pieds et attire déjà l’œil des plus grands clubs européens. Il est notamment suivi de très près par le Real Madrid. Sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2025, l’international anglais ne devrait pas faire long feu au sein du BVB. Valorisé à 208,2 millions d’euros, il est en tête du classement du CIES. Autrement dit, le milieu de terrain est le joueur disposant de la plus grande valeur marchande parmi l’ensemble des footballeurs de la planète.

Un trio d’attaque à plus de 500 millions d’euros

Toutes les plus grandes stars, ou presque, figurent dans ce onze. S’il n’est pas le plus équilibré, il est sûrement le plus dévastateur offensivement. Le trio d’attaque est composé de la star française Kylian Mbappé, du phénomène brésilien Vinicius Junior et du cyborg norvégien Erling Haaland. Leur valeur marchande cumulée s’élève à 556,1 millions d’euros.

La Premier League domine les débats

Dans ce onze figure une majorité de joueurs évoluant en Premier League. Ils sont présents sur toutes les lignes, du gardien jusqu’à l’avant-centre. Cinq d’entre eux évoluent dans le championnat anglais. Autre particularité, sur ces cinq joueurs, quatre sont de Manchester City. Parmi eux, Cancelo, Dias, Foden et Haaland. Seul le portier, Alisson, est issu d’une autre équipe : Liverpool.

Une équipe à plus d’un milliard d’euros

Si cette équipe est capable de remporter tous les trophées et serait favorite dans chaque championnat qu’elle dispute, ce n’est pas pour rien. Pour être en mesure de s’attacher les services de ces joueurs, il faut posséder un budget quasi-illimité. En additionnant l’ensemble des valeurs marchandes des footballeurs présents dans ce onze, le total dépasse le milliard, 1 616 millions d’euros.

Le 11 le plus cher du monde en 2023 selon le CIES