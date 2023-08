Le 11 des recrues les plus chères de l’été sur ce mercato

Jude Bellingham est la recrue la plus chère de l’été du football.

Le marché des transferts de l’été a été marqué par des transferts record, avec les clubs dépensant des sommes considérables pour renforcer leurs équipes. L’équipe des recrues les plus chères de l’été atteint une valeur totale de marché impressionnante de 690 millions d’euros.

La Premier League domine le 11 des recrues les plus chères sur ce mercato

La Premier League est en tête avec huit des recrues les plus coûteuses. Le joueur le plus couteux de cette formation est Jude Bellingham, récemment acquis par le Real Madrid pour 120 millions d’euros, le hissant ainsi au rang de MVP de cette équipe de stars. Le défenseur Declan Rice, d’Arsenal, se classe deuxième avec une valeur de 90 millions d’euros, suivi de près par l’attaquant Christopher Nkunku parti à Chelsea pour 80 millions d’euros. Le défenseur croate Josko Gvardiol, nouvellement arrivé à Manchester City, clôture le onze de départ après son transfert record de 75 millions d’euros.

Des 120 M€ de Jude Bellingham aux 35 M€ d’André Onana

Les ailes de cette équipe sont occupées par Dominik Szoboszlai, hongrois de Liverpool (50 millions d’euros), et Moussa Diaby, l’attaquant français de l’Aston Villa (50 millions d’euros). Le milieu de terrain compte également un joueur de Liverpool, l’Argentin Alexis Mac Allister, pour 50 millions d’euros. Liverpool est le seul club avec deux joueurs dans cette formation étoilée. Enfin, le poste de gardien de but revient au Camerounais André Onana, récemment recruté par Manchester United pour 35 millions d’euros, la valeur la plus basse de cette sélection.

Il n’y a aucun joueur de Ligue 1 dans ce collectif

Parmi les autres championnats européens représentés, la Liga espagnole compte une recrue dans cette formation prestigieuse, le nouveau joueur du Real Madrid, Jude Bellingham. La Bundesliga allemande aligne deux joueurs : Alejandro Grimaldo, défenseur du Bayer Leverkusen, pour 25 millions d’euros et Min-jae Kim, défenseur central sud-coréen du Bayern Munich, pour 60 millions d’euros. Il n’y a par contre aucun joueur de la Ligue 1 dans ce collectif.