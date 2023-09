Le 11 (costaud) des joueurs libres en Ligue 1 à la fin de cette saison

Kylian Mbappé est le capitaine du 11 des joueurs en fin de contrat cette saison en Ligue 1.

Encore trois mois et demi environ, jusqu’au changement d’année civile et reviendront sur le devant de la scène médiatique toutes les rumeurs concernants le futur de Kylian Mbappé en club. A chaque mercato son feuilleton associé à l’attaquant du PSG et capitaine des Bleus. Et le scénario s’intensifie, à mesure qu’il se rapproche de la fin de son bail.

Un 11 des joueurs libres qui dépasse les 300 M€ sur le mercato

Il est le leader de 11 ci-dessous des joueurs de la Ligue 1, contractuellement libres à la fin de cette saison 2023-2024, s’ils ne sont pas prolongés d’ici là. Présentement, il vaut plus de 300 millions d’euros à l’estimation de chacun sur le marché des transferts. Soit un joueur à la moyenne de 28 millions d’euros environ. Mais au 30 juin 2024, tous auront la liberté de changer de club, sans que celui qui les embauche cette saison ne soit rétribué.

Des joueurs du PSG, de l’ASM, du Losc, de l’OM, de l’OGCN et du FC Nantes

Tous les clubs sont concernés, la sélection ici se porte sur certains des profils à la plus forte valorisation sur le mercato. Ces 11 joueurs appartiennent majoritairement au PSG (Kimpembé, Kurzawa, Navas et Mbappé), du Losc (Djalo et Yazici), de l’AS Monaco (Ben Yedder et Fofana), de l’OGC Nice (Atal), de l’OM (Gueye) et du FC Nantes (Moses Simon).

