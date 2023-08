La nouvelle montre à 75 100€ de Lionel Messi

Messi est apparu avant un match de l’Inter Miami portant une montre de la marque Patek.

Lionel Messi a récemment été repéré portant une nouvelle montre de la prestigieuse marque horlogère Patek Philippe. Le footballeur, qui possède déjà une collection de montres de différentes marques, semble désormais favoriser les créations de la maison genevoise. Lors du match de la Leagues Cup au DRV PNK Stadium à Fort Lauderdale, Messi a été photographié portant une Patek Philippe Aquanaut Chronograph en or blanc.

Une nouvelle montre Patek au poignet de Lionel Messi

Ce modèle, lancé en 2021, se démarque par son cadran bleu nuit agrémenté d’un motif à carreaux classique. Le boîtier en or blanc satiné mesure légèrement plus de 42 mm et est résistant à l’eau jusqu’à 120 mètres. Le mouvement mécanique à remontage automatique dispose d’une fonction flyback qui permet au chronographe central de fonctionner comme une trotteuse permanente. Le cadran présente également un affichage de la date à 3 heures et un compteur de 60 minutes à 6 heures.

Le bracelet composite de couleur bleue assortie au cadran est muni d’une boucle déployante brevetée par Patek Philippe, assurant solidité et durabilité grâce à ses quatre fermoirs indépendants. Connu pour être un passionné de montres, Messi possède également des pièces de marques telles que Rolex et Audemars Piguet. Cependant, il semble avoir une préférence marquée pour Patek Philippe en cette année 2023.

Un modèle vendu à 75 100 euros par la marque suisse

Le prix de ce modèle Aquanaut Chronograph est de 75 100 euros, et il est disponible en deux versions de cadran, khaki ou bleu nuit. La montre est un nouvel ajout élégant à la collection horlogère déjà impressionnante de l’attaquant de l’Inter Miami.