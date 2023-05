La LFP recrute rEvolution pour gagner les Etats-Unis

La LFP média s’attaque aux marchés internationaux, en commençant par les Etats-Unis.

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé son intention de s’implanter aux États-Unis dans le but d’attirer l’attention d’une base de fans de football en pleine croissance. Pour y parvenir, elle s’associe à rEvolution, une agence de marketing sportif de premier plan. Cette alliance vise à augmenter la visibilité de la ligue, établir des partenariats stratégiques dans le but d’accroître la notoriété de la ligue sur le marché américain.

La LFP veut accroître la visibilité et la notoriété US

Le PDG de LFP Media, Ben Morel, explique par communiqué : « Ce partenariat est une première étape dans notre ambition de nous connecter avec les fans américains de manière authentique, en mettant en valeur notre mélange unique de compétition, de clubs, de culture et d’engagement envers le développement des jeunes talents. » La Ligue 1 prévoit de développer une campagne créative axée sur la promotion du championnat en s’appuyant sur ses talents comme Neymar, Mbappé ou Messi pour ceux présents cette saison. En créant des connexions entre les passionnés de football et les fans occasionnels, la campagne vise à accroître la visibilité et la notoriété auprès d’un public plus large aux États-Unis.

Le plan de rEvolution pour doper le football français

Le PDG et fondateur de rEvolution, John Rowady, précise : « Nous sommes ravis de nous associer à la Ligue 1 et de l’aider à atteindre un autre niveau de connexion avec les fans américains. Nous avons un plan pour ouvrir de nouveaux canaux d’audience, afin que la LFP puisse accélérer son évolution en tant que ligue mondiale de premier plan en Amérique, sur et hors du terrain. Ce faisant, le marché se verra offrir de nouvelles opportunités communautaires et commerciales. »

Une première étape pour atteindre les objectifs internationaux de la Ligue 1

Cette alliance stratégique avec rEvolution est une première étape cruciale pour atteindre les ambitions mondiales de la Ligue 1. En augmentant la collaboration avec les marques, les partenariats médiatiques, les parrainages, les matches internationaux et le développement des talents, la Ligue 1 vise à créer un impact durable sur le paysage du football américain. Forte de son expertise et de son expérience inégalées dans le soccer en Amérique du Nord, l’agence rEvolution soutiendra l’expansion de la Ligue 1 et ses initiatives sur le marché américain.