La FFF prolonge 5 ans avec un partenaire majeur

La FFF va conserver le Crédit Agricole dans le pool de ses partenaires.

La Fédération Française de Football (FFF) et Le Crédit Agricole ont annoncé la prolongation de leur contrat de partenariat pour une durée de 5 ans. Cette collaboration renouvelée met l’accent sur le soutien au football amateur, qui est depuis près de cinquante ans une priorité la base de l’association. Le partenariat englobe également les Équipes de France masculine et féminine, la sélection nationale Espoirs, la Coupe de France, la Coupe de France féminine, la Coupe Gambardella-Crédit Agricole, ainsi que le e-foot.

« Nous sommes ravis de continuer l’aventure avec le Crédit Agricole, partenaire historique de la FFF, de nos sélections et de nos Coupes nationales. Le Crédit Agricole, particulièrement attaché au football amateur, accompagne fidèlement la FFF dans ses missions sportives, éducatives et sociales sur l’ensemble des territoires pour valoriser le football véritable moteur du vivre ensemble », détaille par communiqué le président intérimaire de la FFF, Philippe Diallo.

« Le Crédit Agricole se félicite de poursuivre son partenariat historique avec la Fédération Française de Football, ajoute le directeur général-adjoint du Crédit Agricole, Olivier Gavalda. Ce renouvellement témoigne de l’étroite collaboration que nous entretenons avec le monde du football depuis près de 50 ans. Nous avons à cœur de faire progresser tous les footballs et de valoriser ce sport qui rassemble les Français et nous donne tant de belles émotions. »

Un partenariat d’abord au service du football amateur

Cette prolongation de contrat entre la FFF et le Crédit Agricole témoigne de l’importance du soutien des partenaires pour le développement et la promotion du football en France, en mettant l’accent sur le football amateur et les différentes compétitions nationales. Ce partenariat continuera ainsi à renforcer les actions sportives, éducatives et sociales menées par la FFF sur tout le territoire, en favorisant le développement du football.