Karim Benzema investit dans le concurrent de Royaltiz

Karim Benzema est devenu tout à la fois ambassadeur et investisseur de Trendex.

Créée en 2021, Trendex, la plateforme franco-américaine qui permet à ses utilisateurs, à l’image de Royaltiz où Ciryl Gane est récemment entré au capital, d’investir sur des personnalités via des tokens, continue son développement. Après l’arrivée de Rudy Gobert, la start-up, comme le rapporte Le Figaro, compte désormais Karim Benzema dans ses rangs. En effet, outre son rôle d’ambassadeur, le Ballon d’Or 2022 devient également le nouvel investisseur de la société.

Karim Benzema devient le nouvel investisseur de Trendex

Le principe de Trendex est simple : les fans ont la possibilité de miser grâce aux tokens sur des personnalités. La valeur des stars augmente en fonction de leurs performances et de leurs audiences. Il sera donc possible d’investir sur Karim Benzema, qui est aussi ambassadeur de la société franco-américaine. En forme avec le Real Madrid, nul doute que l’attaquant français sera un bon investissement pour ses fans. Il n’est pas le seul footballeur à faire la promotion de la marque, qui compte plus de 150 talents sous contrat, dont le milieu de terrain du PSG Renato Sanches, l’international anglais Jesse Lingard, ou encore le défenseur du FC Barcelone, Ronald Araujo.

Le premier investissement de Benzema dans la tech

« Au cours de ma carrière, j’ai dû travailler dur pour mériter chacune de mes victoires. La mission de Trendex est de permettre aux fans de prendre part à la carrière de la prochaine génération de talents, en les soutenant directement et en leur donnant la chance de réussir. C’est un défi ambitieux que j’ai décidé de relever avec eux », a indiqué l’attaquant français dans un communiqué. Nombreux sont les grands noms du football à détenir un business en dehors des terrains, jusqu’ici ce n’était pas le cas de Karim Benzema, qui, à 35 ans, a réalisé son premier investissement dans la tech.