Juventus: Un nouveau sponsor sur la manche du maillot des Bianconeri

La Juventus s’est associée à la plateforme Zondacrypto.

La Juventus vient d’annoncer un nouveau partenariat avec Zondacrypto, une plateforme d’échange de cryptomonnaies, qui devient son « Official Crypto Exchange partner ». Le logo de Zondacrypto apparaîtra désormais sur la manche du maillot des Bianconeri. Fondée en Pologne en 2014, Zondacrypto est l’une des plus importantes plateformes d’échange de cryptomonnaies réglementées en Europe.

Zondacrypto sur la manche des maillots de la Juventus Turin

« Nous sommes heureux d’accueillir Zondacrypto comme notre partenaire officiel d’échange de cryptomonnaies. Notre collaboration vise à soutenir leur expansion internationale, en tirant parti de la force et de l’enthousiasme de notre large base de fans », détaille Francesco Calvo, directeur général de la Juventus. « Zondacrypto se positionne comme une entreprise leader dans le secteur des cryptomonnaies. Pour la Juventus, il est crucial de collaborer avec une entité avant-gardiste, innovante et professionnelle. Nous nous réjouissons d’un partenariat dynamique et fructueux dans le monde des cryptomonnaies. »

La durée de l’accord serait de deux ans et demi, signé jusqu’en 2026. Le montant n’est pas connu, mais le précédent sponsor, Bitget, versait l’équivalent de 7 millions d’euros annuels.