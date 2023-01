Ibrahimovic, l’anecdote savoureuse sur son cachet du film Astérix et Obélix

Football ou cinéma, pour Zlatan Ibrahimovic l’approche est la même : sans peur car sûr de ses compétences!

Une semaine tout pile nous sépare du 1er février et de la sortie du film Astérix et Obélix : l’Empire du milieu, réalisé par Guillaume Canet. Connu depuis déjà plusieurs mois, le casting inclu des personnages singuliers, qui n’avaient jusqu’alors jamais tenté l’aventure du septième art, à l’instar du footballeur Zlatan Ibrahimovic, devenu « Antivirus », dans le dernier opus de la sage des Gaulois les plus connus au monde.

Ibrahimovic joue « Antivirus » dans Astérix et Obélix : L’Empire du milieu

Avec le truculent attaquant suédois, il y a toujours son lot d’anecdotes à rapporter et raconter. Guillaume Canet en a dévoilé quelques-unes, notamment la question posée par l’ex-joueur du Paris Saint-Germain : « Comment César pourrait jouer le rôle du bras droit de César ? ». Du Zlatan pur jus, dans le texte. Et cette autre réflexion à la hauteur du personnage, en ce qui concerne le cachet de sa prestation sur le film.

« Vous n’allez pas me payer avec un an de passe pour le Parc Astérix ? »

Invité ce mardi soir sur le plateau de l’émission Quotidien sur TMC, l’équipe d’Astérix et Obélix : L’Empire du milieu a fait cette confidence par la voix de Canet : « Il m’a demandé comment cela se passait au niveau de l’argent ? Je lui ai dit que ce n’est pas moi qui gère cela. Il m’a répondu : « OK, mais vous n’allez pas me payer avec un an de passe pour le Parc Astérix ? ».

Une carrière au cinéma après le foot pour Zlatan ?

L’histoire ne nous dit finalement pas ce qu’il a réellement gagné pour ce rôle ni si, à 41 ans, il rêve d’embrasser une carrière au cinéma après le football ? Cela n’aurait rien d’étonnant venant de lui, peut-être même accomplirait-il une excellente carrière ici aussi. Lui en est probablement convaincu…